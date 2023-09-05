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Jeff Monken's Pre-Game Weekly Presser: 9/5/23

Army Head Coach Jeff Monken
Army Head Coach Jeff Monken (Diana Cantey/GBK)
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GoBlackKnights.com Staff

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West Point – Today, Head Coach Jeff Monken held his Weekly Press Conference at the Nowak Auditorium as the Black Knights look to rebound from Saturday’s loss.

Normally when you rush for only 283 total yards (176 on the ground), can put the ball in the end zone via the red zone, untimely turnovers and penalties it is a formula for coming out of the contest on the losing side of the scoreboard. And by the way, that’s exactly what the Black Knights experienced on Saturday versus ULM.



It is a game that still has Coach Monken scratching his head, along with Army fans who witnessed the team’s 4ht quarter meltdown.

With that being said, the Black Knights return to Michie Stadium for their home opener and with the hopes of getting on the winning track against visiting Delaware State.

Coach Monken met with the media today to discuss Saturday’s loss, but also bringing his ball club in prep mode for the visiting Hornets.

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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