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Newly Named Army Football OC Drew Thatcher’s Press Conference (1/4/23)

Army Football Offensive Coordinator Drew Thatcher
Army Football Offensive Coordinator Drew Thatcher (Courtesy of Army West Point Athletics Communications)
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

It was back on December 19th that Army Head Coach Jeff Monken announced that Drew Thatcher would be the new Offensive Coordinator of the Black Knights of Army West Point, following the dismissal of long-time OC Brent Davis.

Today (1/4), newly hired Army Football Offensive Coordinator Drew Thatcher was introduced to the press, as he continues to get acclimated to West Point the institutional, along Army football as a whole.

Army Football Offensive Coordinator Drew Thatcher met with the media today, which included GBK's Joe Iacono. Let's hear what the newly hired OC had to say.

Notable: Stay Tuned as GBK's Joe Iacono goes One-on-One with Offensive Coordinator Drew Thatcher

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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