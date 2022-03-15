 GoBlackKnights - OL target Patrick Valent even more interested after Army West Point visit
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OL target Patrick Valent even more interested after Army West Point visit

Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest
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A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
OL prospect Patrick Valent's recent unofficial visit to exceeded his expectations
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