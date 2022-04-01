 GoBlackKnights - Practice #4: QB, Jemel Jones & CB, Isaiah Morris talk Army Spring Football
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Practice #4: QB, Jemel Jones & CB, Isaiah Morris talk Army Spring Football

Army Spring Practice Is Here - What Are You Waiting For?
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GoBlackKnights.com Staff
Black Knights working hard during Thursday's spring practice session
Black Knights working hard during Thursday's spring practice session (Army West Point Athletics)

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Cornerback, Isaiah Morris

Quarterback, Jemel Jones


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