 GoBlackKnights - 2023 DE Nnamdi Udeogu is hoping for an offer from the Army Black Knights
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2023 DE Nnamdi Udeogu is hoping for an offer from the Army Black Knights

Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest
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A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
Defensive end prospect Nnamdi Udeogu has his eyes on the Black Knights of Army West Point
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