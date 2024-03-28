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3-Star DE Tommy Rupley pulls in Army offer
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
When it comes to offers, Rivals 3-Star defensive end prospect Tommy Rupley has a ton of offers associated with his recruiting.There’s Cincinnati, Wake Forest, Pittsburgh, Wake Forest, Virginia, Wes...
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