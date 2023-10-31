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Army Football HC Jeff Monken previews Air Force game

Army Head Coach Jeff Monken
Army Head Coach Jeff Monken (Danny Wild - USA TODAY Sports)
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Army Black Knights Head Coach Jeff Monken talks with the media today ahead of his program's matchup versus academy rival and No. 17 ranked Air Force this upcoming Saturday afternoon.

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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