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Army Football: Looking Forward - 2023

Army Head Coach Jeff Monken and Black Knights will be looking to make some noise this 2023 football season
Army Head Coach Jeff Monken and Black Knights will be looking to make some noise this 2023 football season (Danny Wild - USA TODAY Sports)
Gordon Larson
GBK Sr. Writer & Analyst
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