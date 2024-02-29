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Army HC Jeff Monken talks 2024 Offseason/Spring Ball

Army Head Coach Jeff Monken enters his 11th season leading the Black Knights
Army Head Coach Jeff Monken enters his 11th season leading the Black Knights (Danny Wild - USA TODAY Sports)
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GoBlackKnights.com Staff

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