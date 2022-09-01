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{{ timeAgo('2022-09-01 06:56:07 -0500') }} football Edit

Interviews with DC Nate Woody, Andre Carter, Cade Ballard & Jackson Powell

The Army football season opener (9/3) is just around the corner - don't miss out!
The Army football season opener (9/3) is just around the corner - don't miss out!
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff
Army Defensive Coordinator Nate Woody
Army Defensive Coordinator Nate Woody (Danny Wild - USA TODAY Sports)

The Black Knights are just two days away from their season opener on the road against a very talented Coastal Carolina team, which will provide Army with an initial barometer on what the 2022 football campaign could look like.


Yesterday after the team’s practice, defensive coordinator Nate Woody, along with OLB All-American Andre Carter; Quarterback Cade Ballard and OLB Jackson Powell met with the media.


Let’s hear what they had to say…

Defensive Coordinator Nate Woody

OLB Andre Carter

QB Cade Ballard

OLB Jackson Powell

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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