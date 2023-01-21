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football
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Looking Back (The 12th Knight): "Just Something To Consider & Think About!"
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff
More often than not, many of the Army football faithful here on GoBlackKnights.com bring to The 12th Knight premium message board, so very interesting and relevant topics surrounding the Black Knights’ football program.
Back in August of 2022, one such topic hit the board, so let’s take a look back, but also let’s where we are now and where we are headed.
As always, all comments/thoughts are both encouraged and welcome.
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