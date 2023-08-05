News More News
ago football Edit

Post-Practice (8/5) 1-on-1: GBK’s Joe Iacono & Army Safety, Max Didomenico

Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest
Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest
Joe Iacono
GBK Analyst & Writer
Junior Safety, Max Didomenico
Junior Safety, Max Didomenico (Danny Wild - USA TODAY Sports)

GBK’s Looking Forward 2023 Series - Black Knights Defensive Backs (2/23), Gordon Larson pointed out that junior Max Didomenico is the only other defensive back with starting experience and he is considered the most likely to claim the second safety spot alongside (Quindrellan) Hammonds.

He appeared in 11 games with 2 starts and 215 snaps. He finished 8th on the team in Total Tackles with 40, including 3.0 TFLs and 1 Sack.

After today’s Saturday practice session, the 6-foot-0, 215-pounder sat down to chat with GBK’s Joe Iacono.

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

Why GoBlackKnights.com?

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram!

WATCH the latest videos from GoBlackKnights.com and subscribe to our YouTube channel

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}