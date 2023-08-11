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Post-Practice: GBK’s Iacono goes 1-on-1 with Miles Stewart & Mark Johnson

Black Knights Junior RB, Miles Stewart
Black Knights Junior RB, Miles Stewart (Danny Wild - USA TODAY Sports)
Joe Iacono
GBK Analyst & Writer

Tomorrow, the Black Knights will be going full tilt in their first full scrimmage of fall camp.

Two potential up-and-coming weapons are junior running backs Miles Stewart and Markel Johnson, both of who pulled in quality reps last season, as noted in GBK’s series article, 'Looking Forward 2023 Series - Army Running Backs'.

Following today’s practice, which Stewart called a “fundamental day’ before the upcoming scrimmage, GBK’s Joe Iacono had an opportunity to chat with both players, as they are excited for both Saturday’s head-to-head, along with the 2023 and Army’s new offense.


RB, Miles Stewart

RB, Markel Johnson

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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