News More News
{{ timeAgo('2022-11-09 11:00:00 -0600') }} football Edit

Post-Practice Interviews: Brent Davis, Bo Nicolas-Paul & Ay'Jaun Marshall

Army Offensive Coordinator Brent Davis
Army Offensive Coordinator Brent Davis (GoBlackKnights.com)
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

Offensively, the Black Knights are looking to regroup after coming off of a dismal performance and loss against Air Force last Saturday.

This upcoming contest on the road this Saturday against Troy will not be any easier, as the Trojans have a very solid defensive squad. Coupled with the fact that their defensive coordinator is Shiel Wood, who is a former Army linebacker/safety coach under Jeff Monken back in 2020 & 2021 and is familiar with the Black Knights’ triple-option offense. Hence, another challenge for offensive coordinator Brent Davis and the Army ‘O’.

Yesterday, Coach Davis, along with cornerback Bo Nicolas-Paul and slotback Ay'Jaun Marshall met with the media that included GBK’s Joe Iacono.

OC Brent Davis

Slotback, Ay'Jaun Marshall

Cornerback, Bo Nicolas-Paul 

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

Why GoBlackKnights.com?

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Subscribe to our GBK YouTube Channel

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}