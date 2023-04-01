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Post-Spring Practice (#6): Interviews with RB Tyson Riley

Army Black Knights RB, Tyson Riley
Army Black Knights RB, Tyson Riley (Danny Wild - USA TODAY Sports)
Joe Iacono
GBK Analyst & Writer

For the Army Black Knights, practice session No. 6 is in the record books and the team is in their 2nd day of full gear.

We do apologize because we had technical difficulties surrounding GBK’s Joe Iacono’s interview with cornerback Jabari Moore. But we will get the talented defensive back on the interview platform.

We also missed the opportunity to chat with talented offensive lineman Connor Finucane, who had to bypass the post-practice interview to receive treatment.

However, we are glad to say that we get talented running back Tyson Riley and seasoned offensive lineman Boobie Law in front of the camera for post-practice chatter. after Saturday's practice.

First up ... here's Riley’s one-on-one interview with GBK’s Joe Iacono after Saturday's practice

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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