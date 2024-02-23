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SO LET’S GET READY-READY FOR ARMY FOOTBALL 2024!

Senior DL Kyle Lewis
Senior DL Kyle Lewis (Crossan Illustrated/GBK)
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

Spring Ball is just around the corner and as always, GBK will bring you inside Army Black Knights Football.

We have several upcoming features, recruiting articles, Joe Iacono’s Podcast with special guests, and more.

SO LET’S GET READY-READY FOR ARMY FOOTBALL 2004!

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Senior RB, Tyrell Robinson
Senior RB, Tyrell Robinson (Crossan Illustrated/GBK)


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