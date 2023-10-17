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Weekly Presser: Army Football HC Jeff Monken talks the Tigers of LSU

Army Head Coach Jeff Monken
Army Head Coach Jeff Monken (Danny Wild - USA TODAY Sports)
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GoBlackKnights.com Staff

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Army Head Jeff Monken held his weekly presser, today, as the Black Knights prepare to travel to Baton Rouge (LA) to take on No. 19 LSU in front of 100k-plus vociferous fans at Tiger Stadium in what moves from the status of a “must-win” game on Saturday, but what is probably a more appropriate theme is … “must be competitive”.

Coach Monken addresses that topic, injury update and other topics as he met with the media this afternoon, as Army prepares to take on LSU.

Listen in as Coach Monken addresses the media.

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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