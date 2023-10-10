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Weekly Presser: Army Football HC Jeff Monken talks Troy week

Army Head Coach Jeff Monken
Army Head Coach Jeff Monken (Danny Wild - USA TODAY Sports)
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

West Point – Game week is here for the Black Knights as Head Coach Jeff Monken held his Weekly Press Conference at the Nowak Auditorium.

Once again, the Black Knights are facing what seems to be a weekly declaration, which is Saturday’s game against visiting Boston College is a “Must Win” game.

Hence, the proverbial question this week … Can Army rebound from Saturday's last-minute loss to Boston College and get back on the winning track as they take on the visiting Troy Trojans?

Listen in as Coach Monken addresses the media.


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