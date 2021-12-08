 GoBlackKnights - 2021 Behind Enemy Lines (Opponent Preview): Navy - (Game #12)
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2021 Behind Enemy Lines (Opponent Preview): Navy - (Game #12)

PROMO ENDS 12/11 - Don't Miss Out On This 50% Off Offer
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Joe Iacono
GBK Analyst & Writer
Navy Midshipmen head coach Ken Niumatalolo
Navy Midshipmen head coach Ken Niumatalolo (Matt Cashore-USA TODAY Sports)
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