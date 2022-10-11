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2022 “Behind Enemy Lines” (Opponent Preview): Colgate - (Game #6)

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Joe Iacono
GBK Analyst & Writer
It was back in 2018 when Army and Colgate went head to head
It was back in 2018 when Army and Colgate went head to head (Danny Wild - USA TODAY Sports)
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