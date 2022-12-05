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2022 Behind Enemy Lines (Opponent Preview): Navy - (Game #12)

Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest
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Joe Iacono
GBK Analyst & Writer
Army HC Jeff Monken and Navy HC Ken Niumatalolo
Army HC Jeff Monken and Navy HC Ken Niumatalolo (Tommy Gilligan - USA TODAY Sports)
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