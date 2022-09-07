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2022 “Behind Enemy Lines” (Opponent Preview): UTSA - (Game #2)

Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest
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Joe Iacono
GBK Analyst & Writer
Will Army DL Kwabena Bonsu (97) and UTSA quarterback Frank Harris (7) meet up again on Saturday?
Will Army DL Kwabena Bonsu (97) and UTSA quarterback Frank Harris (7) meet up again on Saturday? (Danny Wild - USA TODAY Sports)
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