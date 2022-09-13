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2022 “Behind Enemy Lines” (Opponent Preview): Villanova - (Game #3)

Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest
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Joe Iacono
GBK Analyst & Writer
Running back DeeWil Barlee
Running back DeeWil Barlee (Villanova Athletics)
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