News More News
premium-icon
ago football Edit

2023 Behind Enemy Lines (Opponent Preview): UTSA - (Game #3)

Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest
Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest
Joe Iacono
GBK Sr. Recruiting Analyst
UTSA QB Frank Harris scrambles during.the 1st quarter.against the Houston Cougars at TDECU Stadium.
UTSA QB Frank Harris scrambles during.the 1st quarter.against the Houston Cougars at TDECU Stadium. (Troy.Taormina - USA TODAY Sports)
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}