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2024 Army Football Coaching Staff Updates

Special to GoBlackKnights.com
Courtesy of Army West Point Athletic Communications
2024 Army Football Coaching Staff
Name Title

Jeff Monken

Head Coach

Cody Worley

Offensive Coordinator/Quarterbacks

Nate Woody

Defensive Coordinator

Sean Saturino

Special Teams Coordinator

John Loose

Assistant Head Coach/Outside Linebacker

Mike Viti

Assistant Head Coach for Offense/Offense Line

Sean Cronin

Defensive Line

Daryl Dixon

Defensive Pass Game Coordinator/Cornerbacks

Matt Drinkall

Offensive Line

Blake Powers

Tight Ends

Aaron Smith

Wide Receivers

Drew Thatcher

H-Backs

Danny Verpaele

Safeties

Justin Weaver

Inside Linebackers

Collin Shank

Defensive Quality Control

Tristan Yeomans

Offensive Quality Control


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