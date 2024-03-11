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2025 prospect Asher Wasserman building bonds with Army West Point
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
Linebacker Asher Wasserman was one of several 2025 prospects on campus this weekend, as the product of Hamden (CT) Hamden Hall Country Day School chimed in with GBK on his unofficial visit to West ...
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