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football
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Another Catholic High School (LA) prospect has eyes on Army West Point
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
In our most recent Pipeline Series article, GBK Writer Joseph Iacono highlighted Catholic High School in Baton Rouge, Louisiana, whereby the Army Black Knights have demonstrated that West Point is ...
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