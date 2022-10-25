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Army-Air Force: Lockheed Martin Commanders' Classic Media Day

Army West Point Head Coach Jeff Monken & Troy Calhoun, Head Football Coach, Air Force Academy
Army West Point Head Coach Jeff Monken & Troy Calhoun, Head Football Coach, Air Force Academy
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

Yesterday morning Army Head Coach Jeff Monken, along with Troy Calhoun, Head Football Coach of the Air Force Academy participated in a media day in Arlington, TX previewing the Commanders' Classic Game as the two academies will go head-to-head on November 5th.

Army Head Coach Jeff Monken

Air Force Head Coach Troy Calhoun

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