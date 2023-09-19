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Army Football HC Jeff Monken talks Syracuse game week

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Army Football Head Coach Jeff Monken talks with the media today, including GBK's Joe Iacono ahead of the Black Knights' matchup versus an undefeated Syracuse (3-0) team this upcoming Saturday afternoon.


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