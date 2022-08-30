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{{ timeAgo('2022-08-30 19:40:47 -0500') }} football Edit

Army Head Jeff Monken’s Weekly Press Conference

The Army football season opener (9/3) is just around the corner - don't miss out!
The Army football season opener (9/3) is just around the corner - don't miss out!
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff
Army Head Coach Jeff Monken
Army Head Coach Jeff Monken (Danny Wild - USA TODAY Sports)

We are still in countdown mode to the September 3rd kickoff for the much anticipated season opener on the road against Coastal Carolina.

Army Head Coach Jeff Monken appeared in front of the media today for his first Weekly Press Conference.

The ninth-year head coach had a lengthy conversation with the media to discuss several topics, one, of course, is the Black Knights’ upcoming opponent, Coastal Carolina.

Let’s hear what Coach Monken had to say.

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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