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Army Head Jeff Monken’s Weekly Press Conference (10/18/22)

Army Head Coach Jeff Monken
Army Head Coach Jeff Monken (Danny Wild - USA TODAY Sports)
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

Today Head Coach Jeff Monken took to the podium for his Weekly Press Conference. Needless to say, the Black Knights are coming off a much-needed win versus Colgate whereby doing so minus tons of firepower that was not available due to injuries.

That list ranged from OLB, Andre Carter; RB, Tyrell Robinson; QB Tyhier Tyler; WR, Isaiah Alston; FBs Jakobi Buchanan and Tyson Riley.

On Saturday, Army will be hosting Louisiana-Monroe at historic Michie Stadium on the campus of the United States Military Academy at West Point, as they look to win back-to-back games for the first time this season.

Let’s hear what Coach Monken had to say.


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