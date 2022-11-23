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football
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Army Head Jeff Monken’s Weekly Press Conference (11/22)
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff
The Army Black Knights hit the road on Saturday to on the Minutemen of the UMass.
Army is coming off of a solid win last week against UConn and hope to continue the momentum this Thanksgiving weekend.
Coach Jeff Monken held his Weekly Press Conference as he met with the media, which included GBK’s Joe Iacono to discuss Saturday’s upcoming game.
Let's hear what the Army mentor had to say ...
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