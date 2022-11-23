News More News
{{ timeAgo('2022-11-23 06:11:10 -0600') }} football Edit

Army Head Jeff Monken’s Weekly Press Conference (11/22)

Army Head Coach Jeff Monken
Army Head Coach Jeff Monken (Danny Wild - USA TODAY Sports)
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

The Army Black Knights hit the road on Saturday to on the Minutemen of the UMass.

Army is coming off of a solid win last week against UConn and hope to continue the momentum this Thanksgiving weekend.

Coach Jeff Monken held his Weekly Press Conference as he met with the media, which included GBK’s Joe Iacono to discuss Saturday’s upcoming game.

Let's hear what the Army mentor had to say ...

Video 

Audio

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

Why GoBlackKnights.com?

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

WATCH the latest videos from GoBlackKnights.com and subscribe to our YouTube channel

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}