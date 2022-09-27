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Army Head Jeff Monken’s Weekly Press Conference (9/27/22)

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GoBlackKnights.com Staff

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Today Head Coach Jeff Monken took to the podium for his Weekly Press Conference, following Army coming off of a bye week.

On Saturday, Army will be hosting Georgia State at historic Michie Stadium, as they look to bring their season record to 2-2.

Coach Monken also previewed the Black Knights' upcoming matchup against Georgia State.

Let’s hear what Coach Monken had to say.

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