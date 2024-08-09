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Army Post-Practice Video Interview - RB Hayden Reed
Joe Iacono
GBK Sr. Writer & Analyst
Back on April 26th, we reported that
RB Hayden Reed Was Making His Return To The Army Program.
Well, the talented running back and his teammates are just one day away from their first full scrimmage of fall training camp and GBK’s
Joe Iacono had an opportunity to have a Q&A session with Reed following today’s morning practice session. Let's Look & Listen In ...
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