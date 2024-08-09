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ago football Edit

Army Post-Practice Video Interview - RB Hayden Reed

Army Black Knights' RB Hayden Reed in action vs. Boston College
Army Black Knights' RB Hayden Reed in action vs. Boston College (Danny Wild - USA TODAY Sports)
Joe Iacono
GBK Sr. Writer & Analyst

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Back on April 26th, we reported that RB Hayden Reed Was Making His Return To The Army Program.

Well, the talented running back and his teammates are just one day away from their first full scrimmage of fall training camp and GBK’s Joe Iacono had an opportunity to have a Q&A session with Reed following today’s morning practice session.

Let's Look & Listen In ...


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