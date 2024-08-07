On Tuesday, the Black Knights registered their 6th practice of training camp, as the team will be preparing themselves for their first full scrimmage of the fall camp, which will be on Saturday (8/10).
Yesterday, the media, lead by GBK’s
Joe Iacono had the opportunity to engage in post-practice Q&A with several players, including RB, Jake Rendina and DL, Jack Latore. RB, Jake Rendina
DL, Jack Latore
GBK BONUS: WHEN IT STARTED
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