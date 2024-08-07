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Army Post-Practice Video Interviews - RB Jake Rendina & DL Jack Latore

RB Jake Rendina during post game celebration after 2023 win over Navy
RB Jake Rendina during post game celebration after 2023 win over Navy (Danny Wild - USA TODAY Sports)
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On Tuesday, the Black Knights registered their 6th practice of training camp, as the team will be preparing themselves for their first full scrimmage of the fall camp, which will be on Saturday (8/10).

Yesterday, the media, lead by GBK’s Joe Iacono had the opportunity to engage in post-practice Q&A with several players, including RB, Jake Rendina and DL, Jack Latore.

RB, Jake Rendina

DL, Jack Latore

GBK BONUS: WHEN IT STARTED 

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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