{{ timeAgo('2021-05-07 09:27:32 -0500') }}
football
Edit
DE/OT Bradley Mann set to visit Army West Point
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
Defensive end/Defensive tackle prospect Bradley Mann is part of what will now become a returning trend for the Army Black Knights and that unofficial visits back to West Point.The 6-foot-6, 260 pou...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjEx
OTc3OTg5MDIiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2FybXkucml2YWxzLmNvbS9u
ZXdzL2RlLW90LWJyYWRsZXktbWFubi1zZXQtdG8tdmlzaXQtYXJteS13ZXN0
LXBvaW50IgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9j
dW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQu
Z2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0g
dHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9m
IGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAg
IHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwog
ICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7
Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3Ni
LnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1o
dHRwcyUzQSUyRiUyRmFybXkucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZkZS1vdC1i
cmFkbGV5LW1hbm4tc2V0LXRvLXZpc2l0LWFybXktd2VzdC1wb2ludCZjNT0x
MTk3Nzk4OTAyJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3Njcmlw
dD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==