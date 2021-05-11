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football
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Explosive LB Bryan McCoy has high interest in the Army Black Knights
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
Bryan McCoy is a 6-foot-1, 230 pound inside linebacker out of Joliet (IL) Joliet West High School, who holds offers from Army Indiana State and Air Force.“I picked up an offer from Army West Point ...
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