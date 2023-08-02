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Fall Training Camp has begun for Army football
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff
The time has come.
One month remains until the Army Black Knights football team faces ULM on Saturday, Sept. 2 at 7:00 p.m., and the Black Knights begin the grind of training camp that started today.
The media, which included GBK’s Joe Iacono had their post-practice press conference that included Head Coach Jeff Monken, along with 2023 team captains, Jimmy Ciarlo, Connor Finucane, Austin Hill and Leo Lowin.
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