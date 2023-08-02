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Fall Training Camp has begun for Army football

Army Head Coach Jeff Monken and Black Knights kick off Fall Training Camp
Army Head Coach Jeff Monken and Black Knights kick off Fall Training Camp
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

The time has come.

One month remains until the Army Black Knights football team faces ULM on Saturday, Sept. 2 at 7:00 p.m., and the Black Knights begin the grind of training camp that started today.

The media, which included GBK’s Joe Iacono had their post-practice press conference that included Head Coach Jeff Monken, along with 2023 team captains, Jimmy Ciarlo, Connor Finucane, Austin Hill and Leo Lowin.

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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