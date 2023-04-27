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football
Edit
Former 3-Star performer Jordan Burrell Enters Name In Transfer Portal
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff
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Junior
Jordan Burrell officially entered his name in the Transfer Portal.
The former Rivals 3-Star player, out of the state of South Carolina, turned down offers from the likes of Georgia Tech, Florida Atlantic, Coastal Carolina, Charlotte, Georgia State, Virginia Tech, and others … while his identical twin brother committed to Florida State.
It was just this past Friday that the Burrell family made their way from South Carolina to watch Jordan play in Army’s annual Black & Gold Spring Game.
The Burrell family at Friday's Black & Gold Spring Game (GoBlackKnights.com)
Needless to say, there were high expectations for the safety, but it just never materialized for the 6-foot-200 pounder.
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