 GoBlackKnights - GBK: 2021 Opponent Preview: Air Force - (Game #8)
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2021-11-01 07:28:07 -0500') }} football Edit

GBK: 2021 Opponent Preview: Air Force - (Game #8)

Dont Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest!
Dont Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest!
Joe Iacono
GBK Writer
Air Force Falcons quarterback Haaziq Daniels (4) and wide receiver Dane Kinamon (23) during their game against the San Diego State
Air Force Falcons quarterback Haaziq Daniels (4) and wide receiver Dane Kinamon (23) during their game against the San Diego State (John Leyba-USA TODAY Sports)
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}