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GBK Exclusive: Joe Iacono 1-on-1 with Newly hired Army OC, Drew Thatcher

GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

Yesterday, newly hired Army offensive coordinator Drew Thatcher met with the media for a Q&A segment.

Today, the Black Knights’ OC had an exclusive one-on-one with GBK’s Joe Iacono.

Let’s join in on the conversation.


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