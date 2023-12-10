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GBK Post-Game (Army-Navy) Video Recap with Analyst Joe Iacono

A.M. Allan & Joe Iacono
GoBlackKnights.com Staff

A.M. Allan here once again and yesterday, I had to delay my turn-it-over moment to GBK Analyst, Joe Iacono for his recap and summary, which typically takes place directly after any and all Army football game.

But, due to the media demand, it was decided that Joe would join the post-game press conference and his recap would be forthcoming today.

Well, Sunday is here and so is Joe and his final 2023 Black Knights football season recap.

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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