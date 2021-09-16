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GBK Recruiting Update: Expected Visitors as Army host UConn

Army commit, Chase Fambro will be on campus this weekend for his official visit
Army commit, Chase Fambro will be on campus this weekend for his official visit (Nick Lucero/Rivals.com)
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
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