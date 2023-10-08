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ICYMI: Army Football Post-Game (Army-BC) Show

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GoBlackKnights.com Staff

#ICYMI: GBK Analyst Joe Iacono is joined by former Black Knights’ football captain/linebacker and current Army CPT Geoffery Bacon as they recap Saturday’s game against Boston College.

Video Credit: Crossan Illustrated/GBK


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