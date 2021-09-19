 GoBlackKnights - Interviews: Coach Monken, with players Walters, Anderson, Robinson & Smith
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Interviews: Coach Monken, with players Walters, Anderson, Robinson & Smith

Army Head Coach Jeff Monken
Army Head Coach Jeff Monken (Danny Wild - USA TODAY Sports)
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

Our GBK headlines from yesterday speak volumes when it comes to Saturday’s Army-UConn, which read, "Army Black Knights Overpower UConn Huskies, 52-21”.

But let’s hear from Head Coach Jeff Monken, slotbacks Tyrell Robinson and Brandon Walters, along with quarterback Christian Anderson and linebacker Nate Smith.

• Army Head Coach, Jeff Monken

• SB, Brandon Walters

• QB, Christian Anderson

• LB, Nate Smith

• SB, Tyrell Robinson


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