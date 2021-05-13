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football
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Is CB prospect Curtis Whiting ready to pull the trigger?
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
Approximately two months ago, cornerback Curtis Whiting out of Hackensack (NJ) Hackensack High School shared with GoBlackKnights.com that the Army Black Knights were his No. 1 school.Yesterday, the...
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