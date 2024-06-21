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Part I: R-Day is around the corner - 2024 Recruiting Class (Direct Admits)
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
For many of these young men, if not all ... it probably seems only as if it were yesterday that they committed to Army West Point as future members of the Long Grey Line, which also meant becoming ...
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