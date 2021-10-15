 GoBlackKnights - PODCAST: Army-Wisconsin Preview
News More News
{{ timeAgo('2021-10-15 18:51:32 -0500') }} football Edit

PODCAST: Army-Wisconsin Preview

Jake Kocorowski • BadgerBlitz Senior Writer & Joe Iacono.• GBK Writer
Special to GoBlackKnights.com

GoBlackKnights.com's Joe Iacono joined the BadgerBlitz’s Podcast lead by Senior Writer Jake Kocorowski as they covered a variety of topics before Saturday's Army-Wisconsin matchup inside Camp Randall Stadium (7 p.m. CT, BTN).

Click here to listen to this week's episode!


LAST DAY for The GBK Promo!

Don’t Be On The Outside Looking In!
Don’t Be On The Outside Looking In!

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

Why GoBlackKnights.com?

Why The 12th Knight Premium Message Board?

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Subscribe to our GBK YouTube Channel

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}