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Post-Practice (8/29) Interviews: Connor Bishop, Cam Jones Josh Lingenfelter

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GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff
The Black Knights are in prep mode
The Black Knights are in prep mode (Army West Point Athletic Communications)

It’s countdown time as the Army Black Knights are just days away from their much anticipated season opener (9/3)on the road against Coastal Carolina.

Yes, Coach Monken and his staff have the team in prep mode and the vibe around the Army fanbase is a high level of anticipation and excitement.

After Monday’s practice OL & Co-Captain, Connor Bishop; DB Cam Jones and TE, Josh Lingenfelter met with the media.

Let’s hear what they had to say.

OL & Co-Captain, Connor Bishop

DB, Cam Jones

TE, Josh Lingenfelter

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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