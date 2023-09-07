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Post-Practice (9/6) Video Interview: Offensive Coordinator Drew Thatcher

Army Offensive Coordinator Drew Thatcher
Army Offensive Coordinator Drew Thatcher (Army West Point Athletic Communications)
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

Army first-year offensive coordinator Drew Thatcher talks with the media following yesterday’s practice and ahead of the Black Knights' matchup versus Delaware State this upcoming Saturday afternoon at Michie Stadium.

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